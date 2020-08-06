В Ивановской области построят новый инфекционный госпиталь на 360 мест

ТЕЙКОВО /ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 6 августа. /ТАСС/. Новый инфекционный быстровозводимый госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области за счет средств резервного фонда Правительства России. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский во время встречи с общественностью в Тейкове.

"Правительство России выделит средства на развертывание в Ивановской области быстровозводимого инфекционного госпиталя. Решение об этом принято на заседании кабмина сегодня, 6 августа", - сообщил Воскресенский.

Госпиталь будет рассчитан на 360 мест. По словам главы региона, новое учреждение позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией. "Вы знаете состояние наших инфекционных отделений. Сегодня мы наблюдаем такую картину в мире: во многих странах сейчас рост гораздо больше, чем в пик апреля-мая, поэтому мы должны подготовиться", - отметил губернатор.

Как рассказал сегодня журналистам в ходе брифинга замдиректора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин, в регионе в ближайшее время прогнозируется рост числа заболевших коронавирусом из-за возвращения туристов и отдыхающих из отпусков. По его словам, региональная система здравоохранения готова к подобному негативному сценарию развития. Для больных с коронавирусом есть запас свободных коек. При этом в случае роста заболеваемости в области есть план по развертыванию дополнительных 510 мест в течение трех недель, 360 из которых с кислородной поддержкой.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 6 572 случая новой коронавирусной инфекции, 26 диагнозов были поставлены за минувшие сутки. С начала эпидемии выздоровели - 5 275 человек, умерли 107.