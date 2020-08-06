Чебоксарская больница скорой помощи получила 29 аппаратов ИВЛ

ЧЕБОКСАРЫ, 6 августа. /ТАСС/. Почти 30 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Чебоксарскую больницу скорой медицинской помощи, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Все 29 отечественных аппаратов ИВЛ комиссионно введены в эксплуатацию и незамедлительно начали работу в палатах интенсивной терапии", - пояснили в пресс-службе, добавив, что оборудование приобрели за счет федерального бюджета.

В конце июня фонд развития республики "Перле" безвозмездно передал трем больницам Чувашии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование используется для больниц коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе правительства республики добавили, что закупка и поставка медицинского оборудования находится на личном контроле врио главы республики Олега Николаева.