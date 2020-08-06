В Северной Осетии для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлили в Северной Осетии до 23 августа для граждан старше 65 лет. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров.

"Для лиц в возрасте 65 лет и старше до 23 августа 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте (по решению работодателя) является важным для обеспечения деятельности указанных организаций", - говорится в документе.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 4 611 человек (плюс семь за сутки), из них 4 119 выздоровели, 67 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 425.