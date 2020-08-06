В Калининграде разрешили футбольные и волейбольные игры в присутствии болельщиков

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией разрешил присутствие болельщиков на играх местного футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область" при заполнении трибун не более чем на 10%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Разрешается проведение официальных спортивных мероприятий с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область" при условии заполнения зрительских трибун не более 10% от общего количества мест и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Первая футбольная встреча состоится уже в субботу, 8 августа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточнены правила для граждан Российской Федерации, прибывающих в Калининградскую область через международные автомобильные пункты пропуска (за исключением лиц, осуществляющих международные автоперевозки). Они должны заполнить анкету прибывающего, которую предоставят специалисты, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска, и в течение трех дней со дня прибытия на территорию региона пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию России им следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций, отмечается в сообщении.

Работодателям нужно проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не менее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также обеспечить выполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства требований по изоляции сроком на 14 дней после приезда в регион.

По предложению главного государственного санитарного врача Калининградской области в регионе продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, до 22 августа.

По данным оперативного штаба, на 6 августа в области зарегистрировано 2 958 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 15 за прошедшие сутки. Вылечились 2 389 пациентов, умерли 53 человека, остаются под медицинским наблюдением 303 человека.