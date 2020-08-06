Памятные таблички появятся в Казани на зданиях предприятий, внесших вклад в Победу

ТАСС, 6 августа. Проект "Предприятие трудовой доблести" организовали в Казани по инициативе Минпромторга Татарстана. Его цель состоит в том, чтобы отметить вклад предприятий региона в дело Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В Казани стартовал проект "Предприятие трудовой доблести", чтобы почтить трудовой подвиг татарстанцев, отметить вклад каждого предприятия в дело Великой Победы. На входе зданий 10 промышленных предприятий Казани будут установлены памятные доски. Каждая доска будет содержать краткую информацию о работе предприятия во время войны", - отмечается в сообщении.

Памятные доски планируются разместить на Казанском оптико-механическом, Казанском электротехническом, Казанском государственном казенном пороховом и Казанском вертолетном заводах, а также "Элекон", "Вакууммаш", авиационном заводе им. С. П. Горбунова - филиале "Туполев", Государственном НИИ химической промышленности, Казанском моторостроительном производственном объединении и Казанском Гипронииавиапром.

В Казани в годы Великой Отечественной войны работали 139 предприятий, на которых производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Из центральных и западных регионов в Казань в годы войны эвакуировали 70 промышленных предприятий.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в число которых вошла Казань.