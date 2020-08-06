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Бывшего члена ОНК Еникеева отпустили из полиции после задержания в Москве

На него не стали составлять протокол

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правозащитника и бывшего члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева, задержанного в Москве, отпустили из полиции. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь нынешнего состава комиссии Алексей Мельников.

"Евгения Еникеева отпустили из ОМВД России по Нижегородскому району без составления протокола. В отдел он был доставлен за отказ покинуть здание суда", - сказал он.

Еникеев был активным членом ОНК прошлого созыва, а также участником Московской хельсинской группы. Он пришел на заседание Люблинского суда на приговор по делу экстремистского сообщества "Новое величие".

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