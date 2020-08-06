МИД Хорватии назвал условия для разрешения россиянам въезда в страну

ЗАГРЕБ, 6 августа. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Хорватия готова принимать российских туристов при наличии у них справки с отрицательным результатом теста на коронавирус и подтвержденной оплаты за проживание в месте планируемого отдыха. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства иностранных и европейских дел республики.

"Граждане третьих стран, в частности граждане Российской Федерации, если они следуют из государства, не являющегося членом ЕС, и въезжают в Республику Хорватия в туристических целях, могут это сделать, подтвердив на пограничном переходе причину своего прибытия в Хорватию, а именно предоставив подтверждение оплаченного жилья в каком-либо месте размещения в Хорватии", - подчеркнули в дипведомстве. Там уточнили, что это может быть договор аренды жилья, туристический ваучер или подтверждение туристической поездки на морском транспорте.

"Лица <...> не подлежат мерам карантина и самоизоляции, если на пограничном переходе [также] предоставят отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса, который составляет не более 48 часов с момента проведения анализа и до прибытия на пограничный пункт", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 404 заболевших, 4 688 человек выздоровели, 155 умерли, всего протестированы более 125 тыс. граждан.

С 27 апреля до конца мая в Хорватии постепенно смягчались карантинные меры. Сейчас привычная жизнь в стране практически полностью восстановлена. При этом в связи с фиксируемым в последнее время ростом числа заразившихся власти ввели обязательное ношение защитных масок в транспорте и в общественных местах.