Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ

ТАСС, 6 августа. Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. Соответствующее заявление приводится в распространенном в четверг пресс-релизе соцсети.

Согласно заявлению, новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники.

Картинка будет располагаться под названием аккаунта, рядом с ней будет надпись "Правительственная учетная запись" или "Государственное издание", а через запятую - страна, к правительству которой относится страница. Отмечается, что ярлыки пока добавят только к организациям из пятерки стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция). "Мы начнем с ограниченного и ясно определенного круга стран, прежде чем распространять [эту практику] на более широкий ряд государств в будущем", - указали в Twitter.

Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.