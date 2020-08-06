Госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого в Бейруте, приняли в первый день работы 13 пациентов.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Об этом ТАСС в четверг сообщили в оперштабе.

"Врачи приняли 13 пациентов, им была оказана вся необходимая помощь. Также проводилось тестирование на коронавирус", - сказали в оперштабе.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.