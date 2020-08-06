В Коми установили памятник герою-десантнику Кривушеву, погибшему в Аргунском ущелье Чечни

СЫКТЫВКАР, 6 августа. /ТАСС/. Памятник герою-десантнику Константину Кривушеву, погибшему 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни, установили на его родине, в селе Кослан Удорского района Республики Коми. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня в селе Кослан я принял участие в открытии памятника командиру отделения шестой роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ Константину Кривушеву. Бессмертная шестая рота в феврале 2000 года в Чеченской республике сдерживала натиск почти двух с половиной тысяч боевиков. В неравном бою погибли 84 десантника, среди них был и Константин Кривушев, который посмертно награжден за этот подвиг орденом Мужества. Этот памятник - дань уважения и почтения бойцу, а в его лице - всем нашим солдатам, офицерам, которые в непростые для страны времена проявили настоящий героизм", - сказал врио главы региона в своем обращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Как сообщили ТАСС в администрации Удорского района, в год 20-летия подвига десантников на их малых родинах установлены памятники героям. Памятник Кривушеву поставили в центре села. Ранее на здании местной школы, где учился герой, была установлена мемориальная доска. В феврале этого года у школы прошли памятные мероприятия с участием родных героя, представителей воздушно-десантной дивизии и отряда юнармейцев, которому в этом году присвоено имя Константина Кривушева.

Кривушев родился 31 мая 1980 года в Кослане, в ноябре 1998 года был призван в ряды Российской Армии. 29 февраля 2000 года в составе шестой парашютно-десантной роты Кривушев участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Рота приняла бой со значительно превосходящим по численности боевиками. Из 90 десантников 84 погибли, в том числе Кривушев. В Кослане у него остались мать и сестра.

В Коми утвержден план памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников. В феврале и марте в республике прошли торжественные митинги, уроки памяти, тематические выставки, бесплатные кинопоказы, турниры по боксу и дзюдо.