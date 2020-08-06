На Кубани усилили контроль за ношением масок в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося основным курортным регионом России, где сейчас фиксируется рост числа заразившихся коронавирусом, усиливают контроль за ношением масок в общественных местах и транспорте. Будет организована работа мониторинговых групп, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона по итогам заседания оперштаба.

С 24 июля в Краснодарском крае начали фиксировать рост числа заразившихся коронавирусом, пик за все время пандемии пришелся на 5 августа - за сутки зарегистрировали 125 новых случаев.

"В крае ужесточен контроль соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте. Для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции в закрытых помещениях, местах скопления людей необходимо носить маску. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил наладить работу мониторинговых групп, контролирующих выполнение этого правила", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежедневно на Кубани мониторят более 3,5 тыс. объектов потребительской сферы, из 24 тыс. проверенных за неделю предприятий в 12% допущены нарушения, составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Нарушений режима ношения масок не выявлено только в двух муниципальных образованиях региона из 45 - Тбилисском и Выселковском районах.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина в связи с коронавирусом, который сняли с 21 июня. Тогда на Кубань начали приезжать туристы, загрузка средств размещения отдыхающих в регионе достигает в среднем 80%. Ношение масок обязательно в помещениях и общественных местах.