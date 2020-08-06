В Петербурге свыше 4 тыс. медиков получили выплаты как пострадавшие от пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга направили выплаты более 4 тыс. медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом и были признаны пострадавшими от пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В четверг издание "Фонтанка.ру" сообщило, что 80% заразившихся коронавирусом медиков в Петербурге оставили без президентских выплат. По его данным, из 7 тыс. их получили 1,6 тыс. человек.

"Медики, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получают региональные и федеральные меры поддержки. По результатам работы комиссий более 4,4 тыс. медиков уже получили выплаты из городского бюджета. Выплаты по 300 тыс. рублей получили 4 405 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 19 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, практика работы комиссий показывает, что в 85% случаев заявления рассматриваются положительно", - отметила представитель пресс-службы.

"Кроме региональных мер поддержки, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 06 мая 2020 г. № 313 медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей получают единовременные страховые выплаты. Выплаты осуществляются Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования. Из медицинских организаций в региональное отделение Фонда социального страхования переданы данные по 2 283 заболевшим и трем скончавшимся медикам. По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева передача сведений из медицинских учреждений для начисления страховых выплат должна быть ускорена", - добавила собеседница агентства.