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Дело Ивана Сафронова

Адвокатов Сафронова не пустили в Лефортово из-за мероприятий против коронавируса

По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, представители защиты считают, что их не пустили в изолятор по надуманной причине

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не пустили в Лефортово, мотивируя это профилактикой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Иван Павлов.

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"Сегодня у меня с коллегами был запланирован визит в СИЗО Лефортово к Сафронову. Нас не пустили, мотивируя это мероприятиями против коронавирусной инфекции", - сказал защитник. По его словам, попасть в СИЗО ему не помогла справка об отсутствии у него коронавируса. Она датирована 3 августа, а сотрудники изолятора потребовали документ с датой не ранее 4 августа.

"Мы считаем, что наш недопуск в изолятор был надуманным. С нашей точки зрения, с Сафроновым что-то происходит, а что, нам не говорят", - заключил он.

Иван Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", в мае 2020 года он стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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