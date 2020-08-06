Власти Самары по просьбе жителей уберут бетонные блоки, перекрывающие спуск к Волге

ТАСС, 6 августа. Решение об открытии спуска к Волге в Самаре, который сейчас перекрывают бетонные блоки, принято в четверг на встрече районной администрации с местными жителями. Доступ будет открыт 10 августа, говорится в сообщении, опубликованном в группе администрации города на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее несколько СМИ сообщили, что чиновница, проживающая в доме на берегу Волги в Самаре, незаконно перекрыла проезд к пляжу - речь идет о руководителе управления министерства строительства Надежде Велеховой. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку в отношении сотрудницы министерства строительства региона после поступивших к нему обращений от жителей региона.

"Бетонные блоки, перекрывающие спуск к Волге на 3-й просеке, с разрешения природоохранной прокуратуры уберут в понедельник, [10 августа]. Такое решение было принято сегодня на встрече представителей ведомства, жителей и главы администрации Октябрьского района", - отмечается в сообщении.

Жители на встрече отметили, что спуск пользуется большой популярностью среди владельцев плавательных средств и отдыхающих, которые спускаются в этом месте на городской пляж. Администрация города намерена прорабатывать вопрос дальнейшего развития этой территории. Предполагается также рассмотреть возможность обустройства официального спуска для плавательных средств. Для этого необходимо обследовать береговую линию, подготовить проект и найти источники финансирования.

По информации администрации, блоки на спуске, ограничивающие въезд автомобилей на пляж, установили по рекомендации природоохранной прокуратуры. Отмечается, что стоянка автомобилей на берегу нарушает Водный кодекс.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что после конфликта Велехова обратилась в полицию с заявлением о поджоге своего дома. В пресс-службе управления МВД по региону агентству уточнили, что по факту обращения женщины 1941 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". При этом уточнить фамилию обратившейся собеседник отказался.