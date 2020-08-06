Госдепартамент снял рекомендации для американцев не покидать страну из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США отменил в четверг введенные в связи с распространением коронавируса рекомендации для граждан не выезжать из страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ограничительные меры для американцев были приняты 19 марта. Теперь власти вновь будут оценивать целесообразность поездок для каждой конкретной страны по четырехбалльной шкале.

"Госдепартамент США 6 августа в тесной координации с Центрами по контролю и профилактике заболеваний отменяет глобальные рекомендации четвертого уровня (о нежелательности поездок по всему миру - прим. ТАСС). Рекомендации о необходимости отказа от поездок за рубеж вводились в связи с глобальным распространением коронавируса", - отмечается в тексте.

"Госдепартамент возвращается к предыдущей системе в связи с улучшением ситуации в области здравоохранения в ряде стран", - пояснили в ведомстве. Власти США "внимательно отслеживают" ситуацию в мире.

Ограничения на въезд в США иностранцев при этом сохраняются. Глава американской администрации Дональд Трамп 13 марта ограничил прибытие в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой.