Более 140 человек вылетели из Доминиканы вывозным рейсом в Россию

ГАВАНА, 6 августа. /ТАСС/. Российские дипломатические представители оказали содействие более чем 140 гражданам РФ и стран СНГ в вопросе вылета в Москву из Доминиканской Республики в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

"В Доминикане на рейс было зарегистрировано 133 взрослых и 8 детей, помимо россиян среди них граждане Белоруссии, Казахстана и Украины", - отметил дипломат.

Самолет прилетел в Доминиканскую Республику в четверг из Венесуэлы. Как рассказал ТАСС посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, оттуда вылетели 15 пассажиров, 6 из которых - россияне. Как ожидается, выполняющий рейс самолет авиакомпании Azur air должен приземлиться в Москве 7 августа.

Первый случай заражения коронавирусом в Доминикане подтвержден 1 марта. Число заразившихся коронавирусом в карибской стране на сегодняшний день составляет 76 536, умерли 1 246 человек, выздоровели 40 539 пациентов. В начале июня из республики вывозным рейсом в Москву вылетели более 100 граждан РФ.