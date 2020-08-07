Египет обязал въезжающих в страну иметь при себе справку об отсутствии коронавируса

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Прибывающие в Египет обязаны отныне иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии нового коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщил в четверг информационный портал Al Balad . Решение вступает в силу с 6 августа.

"Все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе. Данное распоряжение не касается арабских и иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха", - говорится в указе. При этом, как отмечается, выезд туристам за пределы курортов без наличия отрицательных ПЦР-тестов запрещен.

Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение с остальным миром и открыл курортные зоны для иностранных туристов с условием соблюдения определенных санитарных норм.

В конце марта на фоне распространения нового коронавируса страна закрылась от внешнего мира, прекратили работу все образовательные учреждения, спортивные клубы, кафе и рестораны, молельные дома, парки отдыха, а также курортные отели. Только в конце мая Египет начал поэтапное возвращение к обычной жизни. К настоящему моменту по-прежнему закрыты только парки и общественные пляжи, не относящиеся к отелям. Власти обещают открыть туда доступ в ближайшие дни.

В последние недели в стране регистрируется снижение объемов инфицирования. На данный момент в Египте выявлено 94,8 тыс. заражений новым коронавирусом, умерли 4 930 человек, свыше 47 тыс. заболевших выздоровели.