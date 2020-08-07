Более 2,2 тыс. участников сдадут ЕГЭ в дополнительный период 7 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. участников сдадут Единые государственные экзамены (ЕГЭ) в дополнительный период 7 августа по обществознанию, химии, физике, профильной математике, а также выполнят письменную часть по иностранным языкам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"На участие в экзаменах 7 августа зарегистрировано более 2,2 тыс. человек. Для организации ЕГЭ в этот день будет задействовано 244 пункта проведения экзаменов в разных регионах", - говорится в сообщении. Экзамены пройдут по обществознанию, химии, физике, профильной математике, также состоится письменная часть по иностранным языкам.

В дополнительный период экзамены проходят для тех, кто зарегистрировался на ЕГЭ в этом году, но не имел возможности сдавать экзамены в июле, либо пропустил или не завершил сдачу в основные сроки по болезни или другой уважительной причине.

Как сообщили в Рособрнадзоре, 7 августа ЕГЭ по обществознанию планируют сдавать 515 участников, по математике - 918, по физике - 201, по химии - 355, по английскому языку - 211, по немецкому языку - 15, по французскому языку - шесть, по испанскому языку - пять, по китайскому языку - три человека.

Результаты станут известны не позднее 17 августа.

На участие в экзаменах дополнительного периода, который проходит с 3 по 8 августа, зарегистрировано около 3,5 тыс. человек.