Слуцкий считает, что Twitter должен придерживаться объективности при маркировке аккаунтов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Руководство и модераторы сети микроблогов Twitter должны придерживаться принципа объективности и справедливости при маркировке аккаунтов, которая уже сейчас вызывает вопросы. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если Twitter вводит такую маркировку, то решения о ее применении к тем или иным учетным записям должны быть объективными и справедливыми. Мы не имеем никакого намерения вмешиваться в политику данной сети микроблогов, но в то же время это не должно превратиться в развешивание ярлыков", - сказал депутат. По его мнению, "такая маркировка должна служить гарантией для пользователей, что публикуемая в конкретном аккаунте информация действительно исходит от правительства той или иной страны".

"И здесь опять же встает вопрос: как быть с некоторыми западными СМИ, которые позиционируют себя как независимые, а на деле же продвигают повестку вполне конкретных политических кругов? Иными словами, "а судьи кто?" Рассчитываем на объективность", - добавил Слуцкий.

"Маркировка уже стоит у аккаунта канала RT, а вот на странице радиокомпании "Голос Америки" и радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", работу которых координирует Совет управляющих по вопросам вещания США, маркировки пока не видно", - указал он.

Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.