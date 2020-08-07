Останкинская телебашня погасла на час в знак траура по погибшим в Бейруте

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве была выключена на час с 23:00 мск 6 августа в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова.

Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки человек числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.