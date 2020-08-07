"Известия": губернаторам рекомендуют создавать специализированные центры помощи бездомным

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать новые и расширять имеющиеся центры помощи бездомным. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на документ комиссии.

"Главам регионов рекомендовано "принять меры по созданию (расширению) специализированных центров социальной адаптации для оказания лицам без определенного места жительства необходимой социальной, правовой и психологической помощи, а также содействия в их трудовом и бытовом устройстве," - цитирует издание документ.

На сегодняшний день в России действуют 136 организаций, специализирующихся на помощи бездомным, однако их работу не регламентирует ни одно федеральное ведомство. В документе предлагается проработать с заинтересованными структурами вопрос определения "координирующего и контролирующего органа в сфере адаптации и реинтеграции в общество лиц без определенного места жительства".

Издание отмечает, что создание одного центра помощи бездомным может обойтись в 100-300 млн рублей, но их содержание может обойтись дороже. Авторы документа для расселения бездомных предлагают использовать пустующие общественные здания или отели. Опрошенные изданием эксперты полагают, что подобные центры необходимо создавать в первую очередь в экономически развитых регионах, так как они притягивают лиц без определенного места жительства.

Комиссия настаивает, что подобная инициатива существенно снизит преступность в среде. Кроме того, бездомные будут представлять меньшую опасность как потенциальные разносчики инфекции в период пандемии.