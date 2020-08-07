Шефа полиции Милуоки отстранили за действия подчиненных во время акций протеста

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Начальник полиции американского города Милуоки (штат Висконсин) Альфонсо Моралес в четверг отстранен от исполнения служебных обязанностей за непропорциональное применение силы его подчиненными во время разгона акций протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской комиссии, осуществляющей надзор за пожарной и полицейской службами.

Двенадцать членов комиссии направили письмо мэру Милуоки Тому Барретту с уведомлением об отстранении Моралеса. "Мы призываем мэра Барретта без промедления представить кандидатуру на должность комиссара полиции города", - говорится в сообщении. Моралес понижен в звании до капитана. "Жители нашего города, штата и страны продолжают призывать к проведению реформы полиции в свете убийства Джорджа Флойда", - добавила комиссия.

Ее члены поставили в вину Моралесу то, что он, в частности, многократно приказывал своим подчиненным непропорционально применять силу в отношении протестующих. В январе 2018 года патруль полицейских во время задержания применил электрошокер в отношении темнокожего баскетболиста клуба "Милуоки бакс" Стерлинга Брауна. Шеф органов правопорядка категорически отказался уволить своего подчиненного, применившего спецсредство под предлогом того, что игрок не вынул руки из карманов. Этим летом Моралес приказал полицейским подавлять акции протеста с помощью слезоточивого газа.