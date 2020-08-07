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Пандемия COVID-19

Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 713 406 человек
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© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 7 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 19 007 938, умерли 713 406 человек. Всего выздоровели 11 482 467. Больше всего случаев заражения (4 881 974) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606.

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