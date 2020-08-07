Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 7 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 19 007 938, умерли 713 406 человек. Всего выздоровели 11 482 467. Больше всего случаев заражения (4 881 974) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606.