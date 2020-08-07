В Хабаровском крае вдвое увеличат объем исследований на коронавирус

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Объем исследований на коронавирус в Хабаровском крае увеличат вдвое, до 3 тыс. в сутки, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Объем лабораторных исследований для диагностики COVID-19 в Хабаровском крае увеличится с сентября более чем на 1,5 тыс. исследований в сутки. На днях в регион поступило новое высокотехнологичное оборудование. В настоящее время проводятся установка и настройка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства края, сейчас лаборатории делают около 1,5 тыс. исследований в сутки. Лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции осуществляют 11 лабораторий. Их мощность возрастет на 750 исследований ежедневно за счет нового лабораторного оборудования и автоматизации процессов.

Высокотехнологичное оборудование получили и лаборатории краевых учреждений, в частности консультативно-диагностического центра "Вивея", Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Аппаратуру уже доставили. В настоящее время идет установка и настройка.

Оборудование для выполнения диагностики коронавируса приобретает и негосударственное учреждение "Клиника Эксперт Хабаровск". Его мощность составит до 1000 исследований в сутки. В настоящее время проводится процедура лицензирования лаборатории учреждения. В ближайшее время начнет свою деятельность лаборатория Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Хабаровске.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире местного телеканала 6ТВ сообщил, что в регионе делается мало тестов на коронавирус. "Глубина тестирования низкая. По нормативам должны 8 тыс. делать. Мы сейчас над этим работаем. Как только мы их [количество исследований] увеличим, уверен, увидим динамику положительную", - сказал Дегтярев. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено более 8,1 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 69 человек умерли. За сутки зарегистрировано 120 новых случаев.