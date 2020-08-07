Онищенко напомнил, что заболеть гриппом из-за прививки невозможно

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прививка от гриппа не может спровоцировать это заболевание у вакцинируемого, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Это (мнение, что можно заболеть гриппом из-за прививки от него - прим. ТАСС) большая глупость, которая неслучайно возникла. Есть специальные структуры, это и фармацевтические компании, есть тут и политические мотивы, которые дискредитируют эту очень большую и серьезную работу [по вакцинации населения от гриппа]", - сказал он ТАСС.

Онищенко выделил случаи, когда родители отказываются прививать ребенка, опасаясь за его здоровье. "Мне особенно в этой связи горестно, когда мамы, защищенные от гриппа, не дают возможности сделать прививку своим детям. Из своей псевдолюбви к детям они ставят под огромный риск своих детей, это неверно", - добавил он, отметив, что не призывает при этом "кого-то наказывать".

"Просто мне и моим коллегам нужно более терпеливо и более убедительно делать все, чтобы люди поверили этой работе. Она имеет не только наш национальный опыт, это огромная работа, которая проводится во всем мире, и, конечно, здесь нужно думать и над законодательством, и над ответственностью", - заключил бывший главный санитарный врач РФ. По его мнению, тот факт, что в 2019 году вакцинацию от гриппа прошли около 70 млн россиян, доказывает, что это "в большинстве те, кто адекватно относится к иммунопрофилактике".

Регионы России получат первые поставки вакцины против гриппа с 10 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались. Позже в Минздраве отметили, что вакцины против обновленных штаммов уже разработаны.