Расходы на переобучение россиян в 2020 году сократят на 4 млрд рублей из-за пандемии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает из-за пандемии коронавируса уменьшить расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, лиц предпенсионного возраста и женщин в декрете почти на 4 млрд рублей в 2020 году, Минфин и Минэкономразвития согласовали данную инициативу. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства по перераспределению бюджетных ассигнований (есть в распоряжении ТАСС).

"Общий размер уменьшения средств субсидий в 2020 году в рамках мероприятий по обучению граждан в целях увеличения резервного фонда правительства РФ составит 3,92 млрд рублей, в том числе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста составит около 2,04 млрд рублей (уменьшится до 1, 36 млрд рублей), по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, а также имеющих детей дошкольного возраста - 1,13 млрд рублей (до 753,9 млн рублей)", - говорится в документе.

Кроме того, для переобучения и повышения квалификации работников предприятий объем субсидий из федерального бюджета уменьшится на 750 млн рублей и составит в 2020 году 180,6 млн рублей. Как отмечается в документе, в связи с введением ограничительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции отмечается замедление темпов реализации мероприятий по переобучению и повышению квалификации граждан во всех субъектах РФ.

"В связи с переводом в дистанционный формат (или с приостановкой) деятельности образовательных организаций направление на обучение граждан по ранее выбранным образовательным программам приостановлено в связи с невозможностью образовательных организаций предоставить качественные образовательные услуги по определенным профессиям дистанционно. Предприятия, органы службы занятости в субъектах вынуждены проводить мероприятия по замене курсов обучения, что влечет организацию новых конкурсных процедур, следовательно, увеличение мероприятий организационного характера", - отмечается в проекте распоряжения.