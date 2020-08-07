Умер бывший глава Компартии Вьетнама

ХАНОЙ, 7 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Ле Кха Фиеу умер в пятницу на 90-м году жизни в Ханое. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Видный партийный и государственный деятель Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) родился 27 декабря 1931 года в центральной вьетнамской провинции Тханьхоа. За свою долгую жизнь он внес существенный вклад в революционное дело вьетнамской Компартии и народа, за что был удостоен высших партийных и государственных наград.

Ле Кха Фиеу встал во главе КПВ в декабре 1997 года и занимал этот пост до апреля 2001 года. С его именем современные вьетнамские историки связывают период активного продвижения широкомасштабных политических и экономических преобразований в СРВ, получивших название политики обновления и открытых дверей.