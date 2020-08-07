В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за циклона из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Циклон из Китая принесет в Амурскую область сильные дожди, грозы, усиление ветра. В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пятницу ТАСС в Амурском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Циклон из Китая сменит систему действующих фронтов. С 9 по 10 августа местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозе до 15-18 м/с", - сообщили в Амурском ЦГМС.

По данным синоптиков, циклон будет продвигаться с северо-запада региона.

Амурская область практически ежегодно страдает от дождевых паводков. В середине июля сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое. На время устранения последствий люди были эвакуированы, в районе ввели режим ЧС.