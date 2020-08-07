В районах Хабаровского края и в Хабаровске ввели карантин из-за африканской чумы свиней

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели карантин в Вяземском и Хабаровском районах, а также в Хабаровске из-за выявления африканской чумы свиней в ряде хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы. В четырех частных хозяйствах обнаружены очаги этого заболевания. Два подворья расположены в селе Кукелево Вяземского района, одно - в городе Вяземском, еще одно - в селе Бычиха Хабаровского района", - говорится в сообщении.

Вокруг каждого хозяйства санитарные службы установили две карантинные зоны: первая радиусом 5 км, вторая - от 16 до 30 км. Очаги запрещено посещать всем, кроме работающих там людей, наложен запрет на перемещение из зоны животных, а также на продажу продуктов их убоя и кормов. На этих территориях запрещены все виды охоты.

Ветеринары отобрали необходимые пробы, у свиней подтвержден диагноз "африканская чума". В границах села Бычиха введен режим ЧС. На въезде установлен дезбарьер, организовано круглосуточное дежурство двух постов ГИБДД. В очагах чумы находятся 230 свиней. Семь голов пало, их утилизировали.

В июле в связи с угрозой занесения африканской чумы свиней с соседних регионов ответственные службы в Хабаровском крае перевели на усиленный режим работы.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.