В Приморье создали рабочую группу по контролю за снижением смертности от ряда заболеваний

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Приморья создали рабочую группу из внештатных специалистов и сотрудников регионального Минздрава, которая взяла на контроль исполнение задачи по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила ТАСС начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава Евгения Шутка.

"Теперь каждую среду мы в режиме видеоконференц-связи будем проводить совещания между внештатными специалистами Минздрава и медицинскими организациями по основным проектам снижения смертности. В первую очередь это онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи", - рассказала собеседница агентства.

В ходе совещаний специалисты будут разговаривать с практикующими врачами, исправлять дефекты в их работе, отмечать ошибки и налаживать ежедневную практическую деятельность в лечебных учреждениях.

"Рабочая группа только начинает заседать, но мы очень надеемся, что это приведет нас к нужным результатам", - отметила Евгения Шутка.

Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения является одной из задач нацпроекта "Здравоохранение", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Он также предполагает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.