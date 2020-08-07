В Хабаровском крае музеи, аттракционы и бассейны откроют с 12 августа

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края откроют музеи и аттракционы, а также разрешат посещение футбольных матчей в рамках снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провел глава региона Михаил Дегтярев.

"С 12 августа открываем детские аттракционы на открытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, кроме того, контролировать их работу. Также планируем открыть все музеи, где готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В северных районах, где очень низкие показатели заболеваемости, будем переходить к постепенному открытию почти всех организаций. Но, в первую очередь, откроем бассейны, спортивные объекты с ограничениями по дистанцированию посетителей", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Кроме того, планируется разрешить посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Роспотребнадзор. На стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске для этого будет оборудован специальный коридор для дезинфекции.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлевается до 23 августа. Кроме того, сохраняется масочный режим во всех учреждениях края, во время посещения точек общепита и магазинов, а также при поездках на общественном транспорте. Продлен и запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий.

С 9 августа в крае разрешена работа ресторанов и кафе. Пока посетителей принимают только на летних верандах. С начала месяца открыли ряд пришкольных и загородных детских лагерей в районах с низким количеством заразившихся коронавирусом.

За прошлые сутки в регионе выявили 120 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости составил 500 случаев на 100 тыс. населения - по нему край находится на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и на 24-м по России.