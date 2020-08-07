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Пандемия COVID-19

Онищенко назвал реальным риск заразиться одновременно коронавирусом и гриппом

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в связи с этим призвал всех привиться от вируса гриппа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о возможности заражения одновременно гриппом и коронавирусом.

"В принципе можно, почему же нельзя. Поэтому я всех призываю привиться от гриппа", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о попытках "просчитать, будет ли [коронавирус] давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями". Имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и Covid-19, отмечала она.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19
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