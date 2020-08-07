Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Леонид Агутин, в числе прочих российских звезд, отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии. Об этом исполнитель написал в Instagram.

"Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!", - написал певец в своем аккаунте в Instagram.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Концерт Агутина был запланирован на 8 августа и должен был состояться в городе Гродно. На данный момент, в числе прочих отказавшихся от выступлений - группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и другие.