ЛДПР в Хабаровском крае попросила Москалькову проверить условия содержания Фургала в СИЗО

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Депутаты законодательной думы Хабаровского края от партии ЛДПР попросили уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову проверить условия содержания арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала в следственном изоляторе. Об этом сообщается на странице реготделения партии в Instagram в пятницу.

"Депутаты от ЛДПР в Хабаровском крае обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят проверить соблюдение прав Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО Лефортово. Подписи под коллективным обращением поставили руководители трех думских фракций ЛДПР - Сергей Зюбр, Михаил Сидоров и Владимир Гинзбург", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты обеспокоены полной информационной изоляцией Фургала. Как уточняется в опубликованном сообщении, Фургал лишен возможности отправлять и получать письма и телеграммы. За все время содержания под стражей - с 9 июля - он не получил ни одного письма, так как всю корреспонденцию изымает следователь, что, по мнению депутатов, противоречит закону и может оказывать психологическое давление на арестованного.

"Задержание вызвало возмущение у большого числа граждан России. Свидетельством тому являются массовые мероприятия, собирающие десятки тысяч граждан в Хабаровском крае и за его пределами. Полагаем, это является доказательством того, что случай с задержанием Фургала и производством предварительного расследования, имеет особое общественное значение. Мы обратились с просьбой к обмудсмену ознакомиться с уголовным делом с целью оценки обоснованности проведения закрытых судебных заседаний, а также соблюдения прав Сергея Ивановича [Фургала]", - приводятся в сообщении слова Зюбра.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посещавшая Фургала в изоляторе, сообщала, что он не получил ни одного письма или телеграммы, несмотря на то, что ему пишут многие люди. При этом Фургал получил около 40 посылок. Помимо этого, как сообщал уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, телеграммы и письма также не уходят от Фургала.