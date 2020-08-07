В Приамурье в августе начнут строить автомобильный мост взамен рухнувшего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Компания УСК "Мост" в середине августа приступит к строительству в городе Свободном Амурской области путепровода, обрушение которого произошло в 2018 году. Работы планируется завершить к концу 2021 года, сообщил в пятницу ТАСС мэр Свободного Владимир Константинов.

Автомобильный мост, соединяющий залинейную часть Свободного, в которой проживает около 15 тыс. человек, с центральной, обрушился в октябре 2018 года. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста. Власти решили демонтировать мост, встал вопрос о строительстве нового путепровода, стоимость которого, по предварительной оценке, составит около 2 млрд рублей.

"В 20-х числах августа начнется реконструкция путепровода на улице Михайло-Чесноковской. До этого была проделана колоссальная работа: от отстаивания необходимости его восстановления, принятия решений об источниках финансирования работ до создания подробнейшей проектно-сметной документации и ее согласования в госэкспертизе. Если следовать плану, то к концу 2021 года объект сдадим", - сказал Константинов.

Итоги аукциона по восстановлению автомобильного моста подвели накануне. Подрядчиком стала компания УСК "Мост". До 16 августа с компанией будет заключен контракт. По проекту реконструируемый мост будет длиной 173 м, а сам путепровод 164,7 м и шириной 12,9 м с двумя полосами движения, запланированная ширина проезжей части - 6 м. Все пролетные строения возведут из стали, а дорожную одежду выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Свободный - третий по величине город в Амурской области, он расположен в 146 км от Благовещенска, его население - 53,6 тыс. человек. В нескольких километрах от города строится крупнейший в России и мире газоперерабатывающий завод. На этой территории создана ТОР "Свободный".