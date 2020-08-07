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Пандемия COVID-19
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 30 млн

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 246 322 человека

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 30 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 30 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки была сделана 321 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов превысило 29 млн, Роспотребнадзор сообщил 3 августа.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 246 322 человека.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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