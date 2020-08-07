Турбазы Камчатки получат более 30 млн рублей за вынужденный простой во время пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Гостиницам и базам отдыха Камчатского края компенсируют часть стоимости электрической и тепловой энергии за период простоя во время пандемии: из краевого бюджета на эти цели выделено более 30 млн рублей, сообщила ТАСС врио руководителя краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Лассаль.

Стоимость коммунальных услуг на Камчатке - одна из самых высоких в стране, а стоимость одного кубометра термальной воды, которой наполнены все бассейны в популярных местах отдыха туристов, составляет около 60 рублей.

"Гостиницы и базы отдыха фактически простаивали в течение четырех месяцев - у нас была минимальная загрузка номеров вахтовиками. Однако жизнедеятельность турбаз нужно было как-то поддерживать, поэтому принято решение о компенсации части понесенных затрат на оплату коммунальных услуг в период действия ограничительных мер. Представители гостиничного бизнеса получат на эти цели около 33 млн рублей", - рассказала Лассаль.

Она добавила, что туристическая сфера относится к категории бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, поэтому власти региона разработали целый комплекс мер по поддержки отрасли. Среди основных - субсидии на реализацию социальных туров и оплату расходов за аренду стоянок маломерных судов, освобождение от транспортного налога на автотранспорт компаний, работающих в сфере туризма, снижение арендных платежей и ставок по выдаваемым кредитам в микрофинансовых организациях Камчатки. Всего на поддержку отрасли власти Камчатки направят более 140 млн рублей.

В мае вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров - всего около 36 тыс. человек. Самыми популярными местами отдыха у гостей Камчатки остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками, Налычевская долина, традиционные зимние развлечения - сноубординг, хели-ски, этнотуризм и восхождения на вулканы.