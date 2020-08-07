В Удмуртии к началу учебного года составят специальное расписание занятий для школьников

ИЖЕВСК, 7 августа. /ТАСС/. Специальное расписание уроков с так называемыми скользящими переменами составят в Удмуртии к началу учебного года, чтобы развести потоки школьников, которые будут находиться в образовательных организациях, сообщила ТАСС в пятницу первый заместитель министра образования и науки республики Ирина Крохина.

"Мы провели организационное совещание с начальниками управлений образований, самое главное - правильно организовать процесс, у каждого класса будет свой кабинет, не будет единого расписания звонков, то есть [будут] "скользящие" перемены, чтобы, когда звонок прозвенел, все ученики разом не выходили в коридоры", - сказала Крохина.

Кроме того, разделят потоки учащихся при обедах, расписание звонков для каждого класса тоже хотят сделать индивидуальным.

По данным республиканского оперштаба, за все время в Удмуртии выявили 2 520 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 099 человек выздоровели, 55 летальных случаев. Регион находится на втором этапе снятия ограничений: разрешены индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров, рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, открыты гостиницы и санатории, работают некоторые образовательные организации, а также магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.