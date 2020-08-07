Ученые открыли 14 новых источников для пополнения водохранилища в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Ученые открыли в Симферополе 14 источников, которые можно использовать для пополнения Симферопольского водохранилища и решения проблемы дефицита воды. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ).

В этом году Симферополь из-за жаркой и засушливой погоды испытывает дефицит воды. В июле глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал журналистам, что запасов воды в Симферопольском водохранилище осталось на 100 дней.

"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тыс. куб. м. в сутки, а в год это более 12 млн. куб.м. Режимные гидрологические наблюдения проводились сотрудниками Института спелеологии и карстологии в течение последних пяти лет. На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения - каптажи - по сбору воды и ее подаче к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", - приводятся в сообщении слова старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадия Самохина.

По его словам, руководство республики поручило создать технико-экономическое обоснование по использованию этой воды для населения. Сотрудники КФУ изучают возможность использования родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов. Проводятся полевые маршрутные выезды по изучению расходов и качества воды, состояния имеющихся каптажей, возможность их использования.

На территории Крыма насчитывается около 2,6 тыс. источников воды, в том числе и мелких, которые не используются для пополнения водохранилищ. Хотя, по словам Самохина, малый источник с расходом 200 граммов в секунду может обеспечить водой около 70 человек.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды, 4 августа режим чрезвычайной ситуации введен в Мирновском сельском поселении Симферопольского района Крыма из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды.