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Взрыв в порту Бейрута

Более 20 человек ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС в Бейруте

Начальник госпитального отдела медслужбы "Центроспаса" Алексей Скоробулатов сообщил, что в основном обращаются с резаными инфицированными ранами

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Медицинской помощи врачей МЧС России в Бейруте ожидают в пятницу 25 человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель дислоцированной в столице Ливана оперативной группы министерства Сергей Воронцов.

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Накануне в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Госпиталь работает как в круглосуточном стационарном режиме, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов. "Сегодня 20-25 человек ждет оказания помощи [в госпитале]", - сказал он. Начальник госпитального отдела медслужбы "Центроспаса" Алексей Скоробулатов добавил, что в основном обращаются с резаными инфицированными ранами, в том числе пострадавшие при взрыве.

В первый день работы врачи МЧС приняли 13 пациентов. Им была оказана вся необходимая помощь, также проводилось тестирование на коронавирус.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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