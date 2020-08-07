Более 20 человек ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС в Бейруте

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Медицинской помощи врачей МЧС России в Бейруте ожидают в пятницу 25 человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель дислоцированной в столице Ливана оперативной группы министерства Сергей Воронцов.

Накануне в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Госпиталь работает как в круглосуточном стационарном режиме, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов. "Сегодня 20-25 человек ждет оказания помощи [в госпитале]", - сказал он. Начальник госпитального отдела медслужбы "Центроспаса" Алексей Скоробулатов добавил, что в основном обращаются с резаными инфицированными ранами, в том числе пострадавшие при взрыве.

В первый день работы врачи МЧС приняли 13 пациентов. Им была оказана вся необходимая помощь, также проводилось тестирование на коронавирус.