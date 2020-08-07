Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали на 10 суток за участие в несогласованных акциях

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае арестовал на 10 суток жителя Комсомольска-на-Амуре за участие в несогласованных акциях в поддержку арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах края.

"Житель Комсомольска-на-Амуре арестован на 10 суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал собеседник агентства, уточнив, что готовятся материалы для подачи в суд еще на 1-2 человек. Срок ареста жителя Комсомольска-на-Амуре стал самым большим из назначенных ранее участникам несогласованных акций.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания по делу об организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Правительство региона сообщало, что за время акций их участникам выписали штрафы на общую сумму 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.