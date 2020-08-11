Не боги горшки обжигают: как не бояться и в 50 лет освоить гончарное ремесло

Жительница Петербурга Марина Резниченко – натура творческая. Всю свою жизнь она занимается управленческой работой, однако это не мешает ей искать себя и в свободное время осваивать что-то новое – немецкий язык, парикмахерское искусство или дизайн интерьеров. Менее года назад Марина взяла новую вершину – прошла курс ремесленной керамики, и сегодня она в гончарной мастерской изготавливает керамику для себя своих друзей, а своими шедеврами делится в Instagram. О том, как закончить курсы и найти новый источник дохода и способ релаксации, в материале ТАСС. Управленец и творец Марине 9 августа исполнилось 54 года. В юности она мечтала стать дизайнером одежды, но реализовать эту цель не удалось: для поступления нужны были навыки рисунка, а возможности заниматься индивидуально с преподавателем у нее не было. Будучи сильной в точных науках, Марина поступила на факультет прикладной математики и механики Воронежского государственного университета, а после окончания вуза около 11 лет проработала заведующей канцелярией на заводе. Позднее она стала руководителем одного из предприятий, но мечты о дизайне и творчестве ее не оставляли, и она устроилась в мебельную фирму, где долгое время была управляющей. "Потом я вышла замуж и переехала в Санкт-Петербург и открыла свой мебельный салон. Но в последние годы я решила - пусть дочь руководит, а я просто буду ей помогать", - рассказала Резниченко. Бизнес ей нравится: она конструирует мебель и придумывает дизайны интерьеров. Творчеством Марина занимается всю жизнь. Так, два года назад она увлеклась художественной росписью посуды, но вскоре лишь украшать тарелочки ей стало скучно. "Мне богом это дано: я все время параллельно своим работам шила, вязала, - все, что можно делать женщине руками, я умею. Но всегда хочется попробовать что-то новое. И поэтому, начав декорировать предметы, мне захотелось научиться делать их с нуля", - поделилась Резниченко.

По ее словам, "домашние" уже давно привыкли к тому, что она постоянно учится чему-то новому и что-то делает помимо своей основной работы. "Я когда-то заканчивала курсы парикмахеров, курсы немецкого языка. Не могу жить, имея знания, полученные в одном университете", - рассказывает Марина. И в прошлом году Резниченко прошла трехмесячное обучение ремесленной керамике - по программе Ворлдскиллс 50+ в рамках нацпроекта "Демография". Бросить вызов самой себе По словам Марины, она по натуре человек любознательный – старается изучать современные технологии, смотрит онлайн-лекции, в том числе платные, если видит в них толк. "То есть я в своем возрасте не в отстающих", - шутит она. Именно Интернет помог ей найти информацию о бесплатных курсах для людей старше 50 лет – это произошло, когда она просматривала Instagram. Резниченко решила попробовать, и не зря: в октябре 2019 года она приступила к обучению, а в декабре уже блестяще сдала демонстрационный экзамены. "Когда я только поступала и была на первом собеседовании, руководитель программы очень удивился, что я собралась обучаться такой профессии, - говорит Марина Юрьевна. - Он мне трижды задавал наводящие вопросы - не пойти ли мне в IT-направление? Но я твердо ему сказала – нет. Я, что называется, бросила вызов самой себе". Учиться женщине нравилось: по ее словам, знания и навыки, которые она получила во время обучения, самостоятельно освоить невозможно. Прочитать, говорит она, можно, а вот по полочкам все разложить – нет. С некоторыми одногруппниками Резниченко и сейчас поддерживает теплые отношения. "Мы все там осваивали: и декор, и глазурирование, и как в печах обжигается. Мы там учились и плитку делать. Например, сейчас я могу сама изготовить плитку и ее расписать", - делится она. Она добавила, что в среднем на изготовление одного изделия уходит около 10 дней, за это время мастер лепит его, сушит, стачивает, декорирует и покрывает глазурью.