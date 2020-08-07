Венгрия заказала у ЕК 5 млн доз вакцины от коронавируса

ТАСС, 7 августа. Венгрия заказала у Еврокомиссии (ЕК) 5 млн доз вакцины от коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы заказали около 5 млн доз вакцин. Закупки координирует Еврокомиссия. <...> Если вакцина появится, то она будет у нас", - приводит слова Орбана газета Heti Vilaggazdasag, сказанные им в эфире венгерского Kossuth Radio.

Премьер также добавил, что в Венгрии не планируется введение дополнительных ограничений в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран Европы. Прибывающим из некоторых стран, в частности Испании, где в последние недели фиксируется резкий суточный прирост инфицированных, по-прежнему придется провести 14 дней в карантине.

Ранее сообщалось, что ЕК завершила переговоры с фармацевтической компанией Sanofi о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса для стран Евросоюза.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 18,8 млн человек, более 707 тыс. умерли.