Минздрав опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав России опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников против новой коронавирусной инфекции. Прививать граждан, в том числе лиц из групп риска, можно будет только после регистрации препарата, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава России.

Информационное агентство Bloomberg выступило в четверг с утверждением о том, что группе медиков и сотрудников городских служб в Москве поступили предложения воспользоваться вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, еще до ее официальной регистрации.

"Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований", - сообщили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.