{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минздрав опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников

В ведомстве рассказали, что прививать граждан, в том числе лиц из групп риска, можно будет только после регистрации препарата

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав России опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников против новой коронавирусной инфекции. Прививать граждан, в том числе лиц из групп риска, можно будет только после регистрации препарата, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Информационное агентство Bloomberg выступило в четверг с утверждением о том, что группе медиков и сотрудников городских служб в Москве поступили предложения воспользоваться вакциной, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, еще до ее официальной регистрации.

"Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований", - сообщили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Опрос: нацпроект "Культура" должен быть направлен на доступность культурных мероприятий
Такого мнения придерживается 41% опрошенных
Читать полностью