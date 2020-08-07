В России за сутки выявили 5 241 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 241, общее количество инфицированных достигло 877 135. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Новгородской, Брянской, Смоленской областях (0,3%), Забайкальском крае (0,3%). Новые 686 случаев выявлены в Москве, 180 - в Свердловской области, 158 - в Московской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 143 - в Ханты-Мансийском АО. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 178 818 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 235. Согласно данным штаба, всего уже выздоровели 683 592 человека, что составляет 77,9% от всех заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 1 353 пациента в Москве, 403 - в Ханты-Мансийском АО, 329 - в Ямало-Ненецком АО, 260 - в Нижегородской области, 209 - в Мурманской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 116 днем ранее, всего от инфекции умерли 14 725 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся. За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, по 8 - в Иркутской и Свердловской областях, 7 - в Новосибирской области, 6 - в Ростовской области, еще в 29 регионах РФ число умерших не превышало 5.