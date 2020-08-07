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Взрыв в порту Бейрута

Южная Корея выделит Ливану помощь в размере $1 млн в связи со взрывом в Бейруте

Ранее глава Республики Корея Мун Чжэ Ин направил президенту Ливана Мишелю Ауну послание с соболезнованиями

ТАСС, 7 августа. Власти Республики Корея намерены оказать Ливану гуманитарную поддержку в объеме $1 млн для борьбы с последствиями сильного взрыва в морском порту в Бейруте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте южнокорейского МИД.

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"Правительство приняло решение предоставить срочную гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов Ливану, которому был нанесен серьезный ущерб в результате мощного взрыва в Бейруте", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

В нем отметили, что ранее глава Республики Корея Мун Чжэ Ин направил президенту Ливана Мишелю Ауну послание с соболезнованиями в адрес погибших и их семей.

Как сообщает агентство Yonhap, Министерство национальной обороны Республики Корея также планирует предоставить пострадавшим в Бейруте через южнокорейское миротворческое подразделение "Тонмён", дислоцированное в Ливане, 10 тыс. наборов медикаментов и других предметов гуманитарного назначения.

Кроме этого, по информации МИД, южнокорейские власти рассматривают возможность выделения Ливану еще $3 млн в текущем году, в том числе на поддержку сирийских беженцев на территории страны и борьбу с коронавирусом.

Теги
ЛиванРеспублика КореяАун, МишельМун Чжэ ИнВзрыв в порту Бейрута
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