Кабмин выделит 15 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на основе прогноза российских регионов за июль выделит из резервного фонда около 15 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в двух проектах распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году (есть в распоряжении ТАСС).

"Проект распоряжения правительства РФ подготовлен в целях предоставления иных межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения", - говорится в одном из документов.

"Проект подготовлен на основании представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ отчетов о прогнозных значениях потребности дополнительных финансовых ресурсов на июль 2020 года в размере около 9,1 млрд рублей", - уточняют в правительстве.

Согласно другому проекту распоряжения правительства, из резервного фонда кабмина будет выделено свыше 4,9 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом. Согласно документу, эти выплаты будут производиться за июль - август.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. В апреле на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.