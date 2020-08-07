Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался в пятницу на уровне предыдущего дня и составил 0,96. В Москве этот показатель опустился на 0,01, до единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель также не превышает единицу. В Нижегородской области он составляет 0,71, в Челябинской области - 0,88, в Свердловской области - 0,9, в Иркутской области и в Красноярском крае - 0,93, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,95, в Санкт-Петербурге и в Ростовской области - 0,98.

В Подмосковье коэффициент фиксируется на отметке 1,04, что на 0,03 ниже, чем днем ранее.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.