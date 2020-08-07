Пограничники изъяли у жителя Крыма античные и средневековые монеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пограничники изъяли у жителя Крыма более 200 античных и средневековых монет и других предметов старины, имеющих историческую ценность. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по республике.

В ведомстве рассказали, что в поле зрения сотрудников попал 26-летний россиянин, который предположительно занимается коллекционированием предметов старины. Во время осмотра квартиры, где живет мужчина, пограничники обнаружили и изъяли более 200 монет.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.15.1 (Незаконный оборот археологических предметов). "Проведенная "Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником" искусствоведческая экспертиза установила, что представленные на изучение образцы имеют культурную и историческую ценность и относятся к эпохе античности и средневековья", - сообщается в пресс-релизе.

В сообщении также говорится, что в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче изъятых ценностей в один из музеев Крыма.