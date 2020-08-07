Швейцария зарезервировала у компании США 4,5 млн доз вакцины от коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Швейцария намерена приобрести у американской биотехнологической компании Moderna 4,5 млн доз разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. О подписании соответствующего контракта сообщило в пятницу на своем сайте швейцарское правительство.

В сообщении подчеркивается, что федеральные власти "хотят обеспечить для швейцарского населения быстрый доступ к надежной и эффективной вакцине против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19". Поэтому правительство "подписало контракт с биотехнологической компанией Moderna, чей проект вакцины уже хорошо продвинулся", отмечается в документе. "Если вакцина успешно пройдет стадию тестирования и ее можно будет разрешить для швейцарского рынка, то наша страна получит 4,5 млн доз. Поскольку, видимо, потребуются две дозы, вакцинацию смогут пройти 2,25 млн человек", - говорится в сообщении. "Швейцария - одно из первых государств, заключивших контракт с компанией Moderna", - констатировали в Берне.

Вместе с тем в правительстве пояснили, что "на настоящий момент невозможно с уверенностью сказать, какая компания и какие вакцины в итоге утвердятся (на рынке) и окажутся в распоряжении швейцарского населения". Поэтому Швейцария проводит диверсифицированную стратегию, чтобы "увеличить шансы получения надежного и быстрого доступа к вакцине", отмечается в сообщении. В нем говорится, что параллельно переговорам с компанией Moderna федеральное управление здравоохранения "ведет дискуссии с другими предприятиями". В правительстве также подчеркнули, что Швейцария, кроме того, "поддерживает многосторонние проекты, направленные на справедливое распределение будущей вакцины". На приобретение вакцины власти страны выделили ранее 300 млн франков (около $330 млн).

В Швейцарии по состоянию на 6 августа было зарегистрировано 36 019 случаев заражения коронавирусом, в том числе 986 за последние семь дней. С начала вспышки инфекции в стране умерли 1 708 человек. Уровень инфицирования составляет 421,4 случая на 100 тыс. жителей, а смертности - 20 на 100 тыс.

В настоящее время в мире разрабатываются более 200 вакцин от коронавируса, шесть из них находятся на продвинутой стадии - проходят клинические испытания. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен. Он высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать ее как "общественное благо".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли.